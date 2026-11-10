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Borsa: Seduta negativa per il Nasdaq-100, in discesa dello 0,92%
Il Nasdaq-100 prende il via a 27.649,63 punti
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Finanza
10 novembre 2026 - 15.33
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L'indice del listino high-tech USA presenta una flessione dello 0,92%, a quota 27.649,63 in apertura.
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