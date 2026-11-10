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Borsa: Perde poco il Nasdaq-100, in flessione dello 0,60%

Il Nasdaq-100 archivia la giornata a 27.740,79 punti

In breve, Finanza
Borsa: Perde poco il Nasdaq-100, in flessione dello 0,60%
L'indice dei titoli tecnologici USA segna un mediocre -0,6%, terminando gli scambi a 27.740,79 punti.
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