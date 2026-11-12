Borse europee positive con focus su tech dopo crisi Nvidia, piatta Milano

(Teleborsa) - Seduta mista per le Borse europee
, con la performance di tanti titoli legata alla pubblicazione dei risultati trimestrali, e in generale una debolezza del settore tecnologico in scia alla crisi in Nvidia
, dove il fondatore e CEO Jensen Huang è in bilico. Il board di Nvidia
si è riunito nella tarda serata di ieri
per decidere il suo destino, mentre il New York Times scriveva che Huang avrebbe avuto una relazione con un'altra dirigente dell'azienda da lui guidata. In precedenza, il consiglio aveva fatto sapere di un'indagine sulla sua relazione con un'imprenditrice sospettata di essere una spia cinese.Diverse grandi società europee hanno pubblicato i conti
questa mattina: Allianz
ha registrato nel terzo trimestre un calo del 2% dell'utile netto, comunque al di sopra delle attese degli analisti, e ha fornito un outlook più positivo per l'intero anno; Burberry
ha comunicato che le vendite al dettaglio comparabili del secondo trimestre hanno superato le stime di mercato, grazie alla crescita registrata negli Stati Uniti e in Cina; Zurich
ha registrato nei primi nove mesi dell'anno una crescita dei premi lordi sottoscritti nel ramo danni, trainata dall'incremento delle tariffe nel segmento retail; Prosiebensat
, parte del gruppo MFE
, ha comunicato che i ricavi dei primi 9 mesi sono stati pari a 2,244 miliardi di euro, in calo dell'11% rispetto all'anno precedente.
Guardando all'Italia
, Poste Italiane
ha chiuso i primi nove mesi del 2026 con un utile netto adjusted pari a 1,8 miliardi, in crescita del 4%, su ricavi record per 10,2 miliardi, in aumento del 5%, e ha confermato la guidance per l'intero esercizio su base stand-alone mentre prosegue l'integrazione di TIM.
Sul fronte macroeconomico
, in Giappone
i prezzi all'ingrosso sono saliti
del 7,1% a ottobre su base annua (consensus: 6,5%, dato precedente: 6,8%), spinta dall'aumento dei prezzi del petrolio e dalla domanda legata all'intelligenza artificiale. Nel Regno Unito
, il PIL è aumentato
dello 0,7% nel terzo trimestre su base sequenziale (consensus: 0,7%, dato precedente: 0,5%)
Sul fronte geopolitico
, martedì si sono conclusi ad Abu Dhabi i colloqui di pace tra funzionari ucraini, russi e statunitensi. I negoziatori russi e ucraini hanno riferito di alcuni progressi, tra cui l'accordo per uno scambio di prigionieri. I funzionari statunitensi hanno tuttavia rilevato una carenza di fiducia tra Russia e Ucraina, sottolineando che permangono divergenze su diverse questioni, inclusa quella territoriale. Entrambe le parti, russa e ucraina, hanno confermato che il dialogo proseguirà in futuro. I rappresentanti statunitensi Jared Kushner e Steve Witkoff si recheranno oggi a Mosca
, per poi incontrare successivamente a Dublino il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy.
L'Euro / dollaro USA
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,109. Scambia in retromarcia l'oro
, che scivola a 3.956,1 dollari l'oncia. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,67%. Invariato lo spread
, che si posiziona a +102 punti base, con il rendimento del BTP decennale
che si attesta al 4,33%. Tra gli indici di Eurolandia
tonica Francoforte
che evidenzia un bel vantaggio dell'1,14%, composta Londra
, che cresce di un modesto +0,23%, e performance modesta per Parigi
, che mostra un moderato rialzo dello 0,47%.
Nessuna variazione significativa per il listino milanese
, con il FTSE MIB
che si attesta sui valori della vigilia a 51.899 punti; sulla stessa linea, resta piatto il FTSE Italia All-Share
, con le quotazioni che si posizionano a 54.615 punti. Sui livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap
(-0,16%); leggermente negativo il FTSE Italia Star
(-0,39%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, in luce Avio
, con un ampio progresso dell'1,89%. Resistente Buzzi
, che segna un piccolo aumento dell'1,43%. Moncler
avanza dell'1,11%. Si muove in modesto rialzo Terna
, evidenziando un incremento dello 0,80%.
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Technoprobe
, che prosegue le contrattazioni a -6,75%. STMicroelectronics
scende del 2,45%. Calo deciso per Prysmian
, che segna un -1,52%. Discesa modesta per Hera
, che cede un piccolo -0,86%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, De' Longhi
(+2,89%), Rai Way
(+2,69%), Italmobiliare
(+2,35%) e Safilo
(+1,91%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su BFF Bank
, che continua la seduta con -7,41%. Sotto pressione BF
, con un forte ribasso del 3,55%. Soffre Revo Insurance
, che evidenzia una perdita del 2,86%. Preda dei venditori D'Amico
, con un decremento del 2,20%.