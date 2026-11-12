Giornata da dimenticare per Tokyo e i mercati asiatici con i chip trascinati dall'affair Nvidia

(Teleborsa) - Seduta di ribassi per i listini asiatici, trascinati dalle perdite nel settore dei semiconduttori e data center, in seguito al crollo delle azioni di Nvidia , nelle contrattazioni after-hours, innescato dalla notizia che il consiglio di amministrazione della società potrebbe rimuovere dall'incarico lo storico CEO, Jensen Huang, per avere avuto una relazione con una persona sospettata di essere una spia per conto della Cina.



Gli operatori hanno rivisto le probabilità di un rialzo dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve il mese prossimo. Una settimana fa, gli operatori stimavano una probabilità su tre che la Fed mantenesse i tassi invariati nella riunione prevista per il 9 dicembre. Attualmente, secondo lo strumento FedWatch del CME Group, i future sui Fed funds scontano una probabilità del 90,8% di un rialzo di 25 punti base in tale occasione, e una probabilità del 9,2% di un incremento maggiore, pari a 50 punti base.



Segno meno per il listino di Tokyo , in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con il Nikkei 225 che accusa una discesa dello 0,93%, arrestando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata lunedì scorso, mentre, al contrario, incolore Shenzhen (+0,01%), che continua la seduta sui livelli della vigilia.



In netto peggioramento Hong Kong (-2,03%); con analoga direzione, in lieve ribasso Seul (-0,24%).



Senza direzione Mumbai (+0,14%); sulla stessa linea, pressoché invariato Sydney (+0,07%).



Seduta trascurata per l' euro contro la valuta nipponica , che mostra un timido -0,06%. Andamento piatto per l' euro nei confronti della divisa cinese , che mostra una variazione percentuale pari a -0,18%. Appiattita la performance dell' euro contro il dollaro hongkonghese , che tratta con un modesto -0,17%.



Il rendimento dell' obbligazione decennale giapponese è pari 2,79%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese scambia 1,61%.



Tra i dati macroeconomici rilevanti sui mercati asiatici:



Giovedì 12/11/2026

00:50 Giappone: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,2%)



Lunedì 16/11/2026

00:50 Giappone: PIL, trimestrale (preced. 0,4%)

03:00 Cina: Vendite dettaglio, annuale (preced. 1,1%)

03:00 Cina: Produzione industriale, annuale (preced. 5,5%)

03:00 Cina: Tasso disoccupazione (preced. 5,2%)

05:30 Giappone: Produzione industriale, mensile (preced. -2,4%)



Martedì 17/11/2026

05:30 Giappone: Indice servizi, mensile (preced. -0,1%).

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