Vendite diffuse sui listini asiatici

(Teleborsa) - Segni rossi diffusi sui listini asiatici
con lo sguardo sulla politica monetaria e sul comparto tecnologico.
La Bank of Japan
, come ampiamente atteso
, ha mantenuto fermi i tassi di interesse
, confermando un tasso interbancario all'1,25%
, in considerazione di un'inflazione di fondo, che esclude alimentari freschi ed energia, che si è posizionata su un livello "generalmente coerente con l'obiettivo di stabilità dei prezzi del 2% e si prevede che si mantenga intorno a tale livello".
Parallelamente, persistono le preoccupazioni sui corposi investimenti in intelligenza artificiale
ulteriormente alimentate dai dati e dalle previsioni di colossi come Amazon
e Intel
, le cui azioni sono crollate rispettivamente del 7% e del 23% nell'after-hours.
A Tokyo
, forte calo del Nikkei 225
(-2,26%), interrompendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per Shenzhen
, che ritraccia del 2,7%.
Positivo Hong Kong
(+0,86%); pesante la Borsa di Seul
(-3,48%).
In netto miglioramento Mumbai
(+1,95%); sulla stessa linea, in moderato rialzo Sydney
(+0,6%).
Andamento piatto per l'euro contro la valuta nipponica
, che mostra una variazione percentuale pari a -0,07%. Appiattita la performance dell'euro nei confronti della divisa cinese
, che tratta con un modesto +0,03%. Sostanziale invarianza per l'euro contro il dollaro hongkonghese
, che passa di mano con un trascurabile +0,11%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
è pari 2,79%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
scambia 1,64%.