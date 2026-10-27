USA, la fiducia dei consumatori sale a ottobre per la prima volta in quattro mesi

L’indice supera le attese degli analisti

(Teleborsa) - La fiducia dei consumatori statunitensi è aumentata inaspettatamente a ottobre per la prima volta in quattro mesi. L’indice elaborato dal Conference Board è salito di 7,5 punti, raggiungendo quota 91,7, il livello più alto da giugno. Il dato ha superato nettamente le aspettative degli analisti che prevedevano una lettura pari a 81 punti.



Migliorano le aspettative economiche e il mercato del lavoro

Anche l’indice delle aspettative per i sei mesi successivi ha registrato un miglioramento, aumentando di quasi 7 punti fino a 72,6. Parallelamente, l’indicatore relativo alle condizioni economiche attuali ha raggiunto il livello più alto degli ultimi sei mesi.



L’indagine ha inoltre evidenziato un miglioramento nella percezione delle condizioni delle imprese: una quota maggiore di americani le considera positive anziché negative. Anche la percentuale di consumatori che ritiene abbondanti le opportunità di lavoro è salita al livello più alto degli ultimi sei mesi.



Il calo della benzina sostiene la fiducia

Secondo Fergus McCormick, economista senior del Conference Board, il recupero della fiducia è coerente con la diminuzione dei prezzi al dettaglio della benzina tra settembre e ottobre. Tuttavia, il miglioramento mensile non modifica la tendenza di fondo: la fiducia dei consumatori rimane inserita in un percorso discendente che prosegue da diversi anni.



Inflazione e costi elevati continuano a pesare sulle famiglie

Nonostante il recupero di ottobre, i consumatori restano preoccupati per l’impatto dei prezzi elevati sui bilanci familiari e per una crescita dei salari che continua a essere inferiore all’inflazione. A queste difficoltà si aggiunge il recente aumento dei costi dei finanziamenti, che rende meno accessibili gli acquisti più onerosi, come abitazioni e automobili.



L’accessibilità economica resta centrale in vista delle elezioni

A una settimana dalle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, il costo della vita e l’accessibilità dei beni e dei servizi rimangono temi centrali per gli elettori e influenzano la loro valutazione dell’economia.



Le preoccupazioni per l’inflazione contribuiscono inoltre a mantenere elevata l’incertezza sul mercato del lavoro. Sebbene i licenziamenti restino limitati, le opportunità occupazionali sono ancora scarse, alimentando i timori delle famiglie sulle prospettive economiche.



La spesa dei consumatori resta resiliente

Nonostante la persistente debolezza della fiducia nel lungo periodo, il sentiment dei consumatori continua a essere un indicatore poco affidabile della spesa effettiva delle famiglie. I consumi si sono infatti dimostrati resilienti e continuano a sostenere la crescita economica statunitense.



(Foto: Brandon Mowinkel / Unsplash)

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