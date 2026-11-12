Londra: scambi in positivo per BT Group

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il gruppo britannico leader nelle telecomunicazioni , in guadagno del 2,25% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di BT Group , che fa peggio del mercato di riferimento.





Le implicazioni di medio periodo di BT Group confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 2,199 sterline con primo supporto visto a 2,151. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 2,12.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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