Munich Re corre a Francoforte dopo revisione al rialzo stima utile 2026

(Teleborsa) - Il riassicuratore tedesco Munich Re procede in forte rialzo alla Borsa di Francoforte, dove evidenzia un progresso del 2,3% a 582,40 euro per azione. in scia ai risultati del terzo trimestre e dei nove mesi.



La big tedesca delle riassicurazioni che chiuso il terzo trimestre con un utile netto di 1,75 miliardi di euro, in calo rispetto agli oltre 2 miliardi dello stesso periodo dell'anno precedente. L'utile per azione delle attività operative si è attestato pari a 13,95 euro contro i 15,48 euro dell'anno precedente. I ricavi assicurativi sono aumentati nel terzo trimestre a 16,6 miliardi di euro (14,6 miliardi il precedente).



Nei nove mesi, l'utile netto è stato pari a 5,7 miliardi di euro, rispetto ai 5,2 miliardi dell'anno precedente. L'utile per azione delle attività operative stato pari a 44,85 euro, rispetto ai 39,73 euro dell'anno precedente. Nei nove mesi, i ricavi assicurativi si attestano a 46,6 miliardi di euro (da 45,1 miliardi). Il risultato tecnico totale nel terzo trimestre è stato pari a 2,4 miliardi di euro (da 2,8 miliardi).



Il settore della riassicurazione vita e salute ha generato un elevato risultato tecnico pari a 493 milioni di euro nel terzo trimestre, grazie alla forte crescita del business e a un andamento favorevole dei sinistri; nella riassicurazione danni e Global Specialty Insurance il Gruppo ha riportato buoni combined ratio pari rispettivamente ll'80,0% ed all'83,9% nel terzo trimestre.



"Munich Re ha registrato una crescita redditizia nei primi nove mesi dell'anno. L'utile netto e i ricavi assicurativi del Gruppo sono aumentati significativamente su base annua. Nel terzo trimestre, abbiamo beneficiato di una bassa spesa per sinistri di grave entità e abbiamo ampliato la nostra attività, in particolare nei segmenti meno volatili come la riassicurazione vita e salute", ha commemtato il CFO Andrew Buchanan, aggiungendo "l'aumento del nostro obiettivo di utile a 6,6 miliardi di euro riflette l'ottima performance operativa in tutti i segmenti di attività. Questa ampia diversificazione dei nostri fattori di redditività è una componente fondamentale della nostra strategia Ambition 2030 e garantisce il continuo successo di Munich Re".



Munich Re ha rivisto al rialzo l'outlook 2026, sottolineando di essere "ben posizionata per superare l'obiettivo" di utile netto, indicato in origine a 6,3 miliardi di euro e rivisto ora a 6,6 miliardi di euro. Munich Re prevede ora che il combined ratio netto nel ramo riassicurativo danni si attesti al di sotto dell'80% (in precedenza era indicato a circa l'80%). Analogamente, Munich Re prevede ora che il combined ratio netto nel segmento Global Specialty Insurance sia inferiore al 90% (in precedenza a circa il 90%). Le altre previsioni comunicate per il 2026 rimangono invariate.

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