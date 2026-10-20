Pattern, assemblea straordinaria approva fusione per incorporazione di Dyloan Bond Factory

(Teleborsa) - L'assemblea straordinaria degli azionisti di Pattern , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione, sviluppo e produzione di capi per i marchi del lusso, ha approvato oggi il progetto di fusione per incorporazione di Dyloan Bond Factory in Pattern, già approvato dal Cda il 16 settembre 2026.



L'operazione si inserisce nel percorso di integrazione del gruppo, per ottenere ulteriori efficienze organizzative, e come "naturale conseguenza" dell'integrazione già esistente nella catena produttiva, con Dyloan Bond Factory sempre più centro produttivo interno di Pattern. Si conclude così il processo, durato tre anni, di costruzione delle tre business unit operative nei settori Rtw, Knitwear e Leather Goods.

Condividi

```