USA, EIA: scorte greggio aumentano a sorpresa di 4,7 MBG

(Teleborsa) - Sono aumentate a sorpresa le scorte di greggio in USA nell'ultima settimana. L'EIA, la divisione del Dipartimento dell'Energia americano, ha segnalato che gli stocks di greggio, negli ultimi sette giorni al 6 novembre 2026, sono saliti di circa 4,7 milioni di barili a 414,4 MBG, contro attese per un decremento di 0,6 milioni.



Gli stock di distillati hanno registrato un aumento di circa 4,1 MBG, arrivando a 103,3 MBG, contro attese per un decremento di 1 MBG, mentre le scorte di benzine hanno registrato una crescita di 1,8 milioni a quota 210,8 MBG (era atteso un decremento di 0,1 milioni).



Le riserve strategiche di petrolio sono calate di 2,6 milioni a 279,5 MBG.



(Foto: © Artem Egoro / 123RF)

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