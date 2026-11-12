USA, richieste sussidi disoccupazione risalgono a 200mila unità oltre attese

(Teleborsa) - Risalgono le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA. Nella settimana al 24 ottobre, i "claims" sono risultati pari a 200 mila unità, in aumento di 9.000 unità rispetto alle 191 mila della settimana precedente, contro aspettative degli analisti per 194 mila.



La media delle ultime quattro settimane - in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano - si è assestata a 195.250 unità, invariate rispetto alla settimana precedente. La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente.



Infine, nella settimana al 17 ottobre, le richieste continuative di sussidio si sono attestate a 1.697.000, in calo di 20.000 dal dato rivisto della settimana scorsa (1.717.000).

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