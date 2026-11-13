Assoreti, il patrimonio dei clienti delle reti sale a 1.083 miliardi (+10,7%)

Mossa: "La consulenza è sempre più centrale per proteggere i risparmi dall'inflazione"

(Teleborsa) - A fine settembre il patrimonio dei risparmiatori seguiti dalle reti di consulenza si attesta a 1.083 miliardi di euro, in crescita del 10,7% su base annua e dello 0,5% rispetto a fine giugno. La parte investita in strumenti finanziari e prodotti assicurativi e previdenziali raggiunge i 944 miliardi (+11,9%), pari all'87,2% del portafoglio (+0,9 punti sull'anno). La liquidità è a 139 miliardi (+3,3%), il 12,8% del totale. La quota coperta da consulenza con fee specifica vale 171 miliardi (+14,6%), il 15,8% del patrimonio (+0,5 punti).



"In un contesto caratterizzato da pressioni inflazionistiche e mercati instabili, la gestione del risparmio richiede competenze articolate e una visione orientata al medio-lungo periodo", ha dichiarato il presidente di Assoreti Gian Maria Mossa. "La consulenza finanziaria è un valore, proteggendo il potere d'acquisto delle famiglie dall'inflazione e affrontando la volatilità dei mercati con scelte consapevoli, coerenti con gli obiettivi e il profilo di rischio di ciascun risparmiatore."



Risparmio gestito



Il risparmio gestito sale a 670 miliardi (+10,6%), il 61,9% delle masse. I fondi comuni sottoscritti direttamente valgono 303 miliardi (+11,3%, il 28,0% del portafoglio): 115 miliardi nei fondi azionari, 92 negli obbligazionari e 51 nei flessibili. Le gestioni patrimoniali individuali raggiungono 110 miliardi (+10,8%), equamente divise tra Gpf (55,3) e Gpm (54,4). Il comparto assicurativo-previdenziale vale 258 miliardi (+9,8%, il 23,8% del patrimonio): le unit linked salgono del 13,1% a 131 miliardi e i prodotti previdenziali del 16,7% a 26 miliardi. Il contributo delle reti agli Oicr aperti è di 556 miliardi, il 39% del patrimonio di sistema (1.426 miliardi, dato provvisorio), contro il 37,7% di un anno fa.



Risparmio amministrato



Gli strumenti finanziari amministrati salgono a 274 miliardi (+15,1%, il 25,3% del portafoglio), con +36 miliardi sull'anno: i titoli di Stato crescono di 11,8 miliardi, a quasi 96, i titoli azionari di 11,3, a 83, e gli exchange traded product di 10,4, a quasi 33.

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