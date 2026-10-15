Ericsson, vendite organiche in crescita nel terzo trimestre grazie a segmento Networks

(Teleborsa) - Ericsson , colosso svedese delle telecomunicazioni, ha chiuso il terzo trimestre del 2026 con un fatturato pari a 59,5 miliardi di SEK (-6% vs 56,2 miliardi dell'anno precedente). Le vendite organiche sono aumentate del 7% su base annua, trainate principalmente dal incremento delle vendite nel segmento Networks. La crescita organica ha interessato tre delle quattro aree di mercato.



L'EBITA rettificato è stato pari a 10,1 miliardi di SEK (vs 15,8 miliardi), con un margine del 17,0% (vs 28,1%). Escludendo la plusvalenza di 7,6 miliardi di SEK registrata nel periodo dell'anno precedente, l'EBITA rettificato risulta in crescita. Le spese operative sono diminuite rispetto all'anno precedente. L'EBITA riportato è stato pari a 9,2 (15,5) miliardi di SEK, con un margine del 15,5% (27,6%).



L'utile netto è stato pari a 5,8 miliardi di SEK (-49% da 11,3 miliardi), con un utile per azione (EPS) di 1,77 SEK (vs 3,33). L'EPS dell'anno precedente includeva una plusvalenza da disinvestimento pari a 1,72 SEK per azione.



"Abbiamo ottenuto solidi risultati nel terzo trimestre, grazie a un'esecuzione mirata, alla forza del nostro portafoglio e alla fiducia che i clienti ripongono in Ericsson - ha commentato il CEO Per Narvinger - Nel corso del trimestre ho incontrato molti dei nostri clienti: un tema ricorrente è emerso chiaramente, ovvero la necessità di reti più intelligenti e autonome, capaci di migliorare prestazioni, efficienza, robustezza e resilienza. Ericsson si trova in una posizione privilegiata; stiamo già riscontrando i vantaggi in termini di efficienza derivanti dall'integrazione di funzionalità basate sull'intelligenza artificiale nel nostro portafoglio, attualmente implementate nelle reti dei nostri clienti".



"Oggi abbiamo inoltre annunciato una semplificazione della nostra struttura operativa, che rafforzerà l'orientamento al cliente e favorirà ulteriori guadagni di efficienza nel tempo - ha aggiunto - Questo ci consentirà di agire con maggiore rapidità, migliorare la responsabilità (accountability) e supportare più efficacemente i nostri clienti in un mercato in continua evoluzione. Ericsson vanta una storia prestigiosa nel plasmare la connettività globale, e sono entusiasta di guidare l'azienda in questa fase di rapido cambiamento tecnologico".

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