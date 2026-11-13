Borsa: Londra, apertura -0,2%

Milano 10:25
51.754 -0,10%
Nasdaq 12-nov
28.289 0,00%
Dow Jones 12-nov
52.297 -0,36%
Londra 10:25
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Francoforte 10:25
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In breve, Finanza
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