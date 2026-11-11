Milano 9:09
52.189 +0,84%
Nasdaq 10-nov
27.741 0,00%
Dow Jones 10-nov
52.232 -0,30%
Londra 9:09
10.833 +0,76%
26.619 +1,03%

Borsa: Londra, apertura +0,81%

In breve, Finanza
Borsa: Londra, apertura +0,81%
Indice FTSE-100 +0,81% a quota 10.838,59 dopo l'apertura.
Condividi
```