Milano 17:35
51.859 +0,10%
Nasdaq 19:05
27.796 -1,74%
Dow Jones 19:05
52.207 -0,17%
Londra 17:35
10.903 +0,36%
Francoforte 17:35
26.750 -0,08%

UK: rendimento dei titoli di stato decennali 5,34% alle 18:00

In breve, Finanza
UK: rendimento dei titoli di stato decennali 5,34% alle 18:00
Il rendimento delle obbligazioni inglesi a 10 anni è pari 5,34% alle 18:00.
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