Milano 12-nov
51.809 0,00%
Nasdaq 12-nov
28.289 -0,30%
Dow Jones 12-nov
52.297 -0,36%
Londra 12-nov
10.863 0,00%
Francoforte 12-nov
26.772 0,00%

Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 12/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 12/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 12 novembre

Giornata fiacca per il principale indice della Borsa di Milano, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,27%.

Lo status tecnico di breve periodo del FTSE MIB mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 52.486. Rischio di eventuale correzione fino al target 50.592. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 54.379.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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