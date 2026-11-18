(Teleborsa) - Chiusura del 17 novembre
Risultato negativo per il principale indice della Borsa di Milano, con una flessione dell'1,31%.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del FTSE MIB. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 51.580, con il supporto più immediato individuato in area 50.479. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 50.112.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)