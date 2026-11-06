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Borsa: Perde poco Madrid, in flessione dello 0,60%

L'Ibex 35 archivia la giornata a 19.369,5 punti

In breve, Finanza
Borsa: Perde poco Madrid, in flessione dello 0,60%
Madrid segna un mediocre calo dello 0,60%, terminando gli scambi a 19.369,5 punti.
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