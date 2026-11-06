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Borsa: Perde poco Madrid, in flessione dello 0,60%
L'Ibex 35 archivia la giornata a 19.369,5 punti
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06 novembre 2026 - 17.53
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Madrid segna un mediocre calo dello 0,60%, terminando gli scambi a 19.369,5 punti.
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