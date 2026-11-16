Debito pubblico, nuovo record a settembre a quota 3.211,6 miliardi di euro

Superato il precedente picco di giugno

(Teleborsa) - Nuovo massimo storico per il debito pubblico italiano. A settembre 2026 il debito delle Amministrazioni pubbliche si è attestato a 3.211,6 miliardi di euro, in crescita di 10,8 miliardi rispetto al mese precedente, secondo quanto emerge dai dati della Banca d'Italia.



Il dato supera il precedente record di giugno, quando lo stock aveva raggiunto 3.208,5 miliardi, prima di ridursi leggermente nei due mesi successivi. Su base annua l'aumento è di circa 130 miliardi, mentre dall'inizio dell'anno il debito è cresciuto di circa 115 miliardi.



L'incremento mensile riflette il fabbisogno delle Amministrazioni pubbliche, pari a 27,7 miliardi, a cui si aggiungono 1,3 miliardi legati a scarti e premi all'emissione e al rimborso, alla rivalutazione dei titoli indicizzati all'inflazione e alla variazione dei tassi di cambio. L'effetto è stato in parte compensato dal calo di 18,1 miliardi delle disponibilità liquide del Tesoro, scese a 41,0 miliardi.



Guardando ai sottosettori, la crescita è riconducibile quasi interamente alle Amministrazioni centrali (+10,7 miliardi), con un contributo marginale delle Amministrazioni locali (+0,1 miliardi). Invariato il debito degli Enti di previdenza. La vita media residua del debito è salita lievemente a 7,9 anni.



Prosegue la riduzione della quota in mano alla Banca d'Italia, scesa al 16,2% dal 16,4% di agosto. Per i non residenti, il cui dato è disponibile fino ad agosto, la quota è calata al 36,3% dal 36,5% di luglio, mentre quella degli altri residenti, principalmente famiglie e imprese non finanziarie, è salita al 14,9% dal 14,8%.



A settembre le entrate tributarie contabilizzate nel bilancio dello Stato sono state pari a 38,3 miliardi, in aumento del 3,4% rispetto allo stesso mese del 2025. Nei primi nove mesi dell'anno hanno raggiunto 429,5 miliardi, con una crescita del 2,6% su base annua.

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