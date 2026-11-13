Zona Euro, deficit commerciale di settembre si riduce meno delle attese a 10,3 miliardi

I dati Eurostat

(Teleborsa) - A settembre il saldo commerciale della Zona Euro ha registrato un deficit di 10,3 miliardi di euro rispetto a un valore negativo di 16,6 miliardi di agosto (rivisto da -16,1 miliardi) e a un consensus di -4,5 miliardi.



Il peggioramento rispetto al surplus di 13,5 miliardi di euro dello scorso anno, è stato determinato principalmente da un maggiore deficit energetico, aumentato da 20,7 a 33,0 miliardi di euro. Allo stesso tempo, il surplus di macchinari e veicoli si è ridotto da 10,0 a 3,0 miliardi di euro.



Nel mese, le esportazioni di beni dell'area euro verso il resto del mondo sono state pari a 272,7 miliardi di euro, con un incremento del 6,0% rispetto al settembre 2025 (257,2 miliardi di euro). In aumento anche le importazioni dal resto del mondo, pari a 283,0 miliardi di euro (+16,1%).



Nei primi nove mesi del 2026, l'area dell'euro ha registrato un deficit di 36,5 miliardi di euro, rispetto a un surplus di 102,2 miliardi del corrispondente periodo del 2025.



Le esportazioni sono aumentate a 2.263,4 miliardi di euro, con un incremento del 2,4%, e le importazioni a 2.299,9 miliardi di euro (+9,2%).



Infine, nel periodo gennaio-settembre 2026, gli scambi commerciali all'interno dell'area euro sono aumentati a 2.112,6 miliardi di euro, con un progresso del 5,7% rispetto allo stesso periodo del 2025.

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