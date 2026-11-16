Francoforte: in calo Infineon

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la compagnia hi-tech tedesca , che mostra un decremento dell'1,86%.



Il confronto del titolo con il DAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Infineon rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Si indebolisce il quadro tecnico del produttore di chip , con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 48,52 Euro, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 49,49. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 48,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```