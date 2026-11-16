Francoforte: in calo Infineon
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la compagnia hi-tech tedesca, che mostra un decremento dell'1,86%.
Il confronto del titolo con il DAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Infineon rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Si indebolisce il quadro tecnico del produttore di chip, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 48,52 Euro, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 49,49. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 48,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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