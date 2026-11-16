Francoforte: rosso per Siltronic

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore di wafer di silicio , che presenta una flessione del 2,00% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Siltronic più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico della società di materiali per semiconduttori perde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 53,57 Euro. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 54,27. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 53,23.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```