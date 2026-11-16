Francoforte: rosso per Siltronic
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore di wafer di silicio, che presenta una flessione del 2,00% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Siltronic più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico della società di materiali per semiconduttori perde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 53,57 Euro. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 54,27. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 53,23.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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