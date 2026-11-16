Manovra al centro del dibattito. Atteso vertice maggioranza

S&P ha confermato il rating dell'Italia e l'outlook stabile e premia il rigore del Ministro Giorgetti

(Teleborsa) - E' atteso un nuovo vertice di maggioranza fra oggi e domani, in vista della scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti alla manovra martedì 17 novembre. Nonostante la fitta agenda della Premier Giorgia Meloni e del Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, occorrerà trovare il tempo per fare il punto sulle misure giudicate inderogabili dalla maggioranza e su quelle su cui si può aprire un fronte negoziale, mentre anche i partiti di maggioranza ed opposizione sono al lavoro per ultimare gli emendamenti da presentare entro martedì, alle ore 18, in commissione Bilancio alla Camera.



Sono attesi anche quest'anno migliaia di emendamenti: lo scorso anno ne erano stati presentati 5.700, l'anno precedente 4.500, ma quest'anno potrebbero essere anche di più, considerando le scarse risorse a disposizione e la necessità di mantenersi entro le esigue coperture.



Solo "ritocchi mirati"

Una riunione della maggioranza settimana scorsa aveva già aperto a "ritocchi mirati" su alcune tematiche chiave, come la scuola, la sanità, le pensioni, ma anche la norma che spalma il Superbonus e l'exit tax. Anche il titolare del MEF aveva parlato di modiche, avvertendo però che non si possono modificare "muri maestri", ma solo "abbattere tramezzi". Muro invalicabile è sempre la tenuta dei conti.



Da S&P una conferma importante

Frattanto, dall'agenzia di rating S&P Global è giunta una conferma importante per l'Italia. Il rating sovrano è stato confermato a "BBB+/A-2", con outlook positivo, considerando l'impegno per il mantenimento della stabilità die conti pubblici ed in considerazione delle prospettive di crescita, che l'agenzia ritiene supererà le stime precedenti, confermandosi "su livelli modesti ma stabili". Un giudizio che è stato accorto positivamente dal Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti che parla di "un'ulteriore conferma che siamo sulla strada giusta". "In tempi così difficili una conferma rappresenta un successo", ha aggiunto il titolare del MEF.



Scuola fra le priorità



Fra i temi al centro del dibattito, come preannunciato dalla stessa Premier ci sono i tagli alla scuola e all'università - circa settemila posizioni in discussione fra docenti e Ata - anche se Meloni ha preferito non parlare di tagli, ma di spostamento di risorse, considerando il minor numero di iscrizioni che ogni anno si registrano nella scuola italiana a causa del calo demografico. "abbiamo deciso di dare un ulteriore segnale di attenzione perché la scuola è molto più di una voce di bilancio, è il posto dove si decide che nazione saremo tra 20 anni", ha aggiunto la Premier, rivendicando le maggiori risorse stanziate.



Dibattito aperto anche su sanità e pensioni

Aperture anche sulla sanità, per cui si cercano risorse nell'ordine dei 500 milioni, che per le Regioni sarebbero ancora pochi. La proposta degli Enti locali sarebbe quella di usare gli 1,6 miliardi destinati alla Carta Anziani. "Stanno continuando a verificare le disponibilità, tutte quelle che si renderanno praticabili verranno riversate sulla sanità", aveva confermato la segretaria della Cisl Daniela Fumarola la scorsa settimana, uscendo dall'audizione a Palazzo Chigi.



La rivalutazione delle pensioni è un altro tema caldo sul fronte della contrattazione, mentre la Cgil si prepara a levare gli scudi con la mobilitazione del prossimo 20 novembre. Pessimista il leader della Uil, Pierpaolo Bombardieri, che parla di una "chiusura" e chiede l'utilizzo degli 850 milioni del Fondo uscite anticipate. L'impiego del Fondo divide anche le forze di maggioranza, con la Lega che vorrebbe usarlo epr l'uscita anticipata a 64 anni e FdI che pensa di usarlo per i soli lavori usuranti.



Il fronte fiscale

Fra i temi più dibattuti sul fronte fiscale c'è la norma che spalma i 20 miliardi di crediti del Superbonus in 10 anni. Una misura fortemente criticata sia dalle imprese sia dal settore bancario, mentre si valuta di considerare l'esclusione solo per le piccole imprese. In discussione anche l'innalzamento della soglia dell'exit tax, cioè la tassa sulle plusvalenze di chi trasferisce la residenza fiscale all'estero dagli attuali 800mila euro a 4-5 milioni.

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