Pignatelli atelier e Pantofola d’oro: l’unione di due eccellenze del Made in Italy

(Teleborsa) - Due realtà italiane che si incontrano in una collaborazione destinata a svilupparsi nel tempo. Pignatelli Atelier e Pantofola d’Oro presentano la limited edition di calzature, che mette in relazione la ricerca stilistica della moda con la storia e il linguaggio del calcio, attraverso una nuova interpretazione del Made in Italy.



L'idea della collaborazione prende forma da un'esperienza precedente di Pignatelli Atelier nel mondo dello sport: la partnership con la Royal Moroccan Football Federation. È proprio da questo incontro tra moda e calcio che nasce l'intuizione di estendere il dialogo al mondo delle calzature sportive, coinvolgendo un marchio italiano. La scelta ricade su Pantofola d’Oro, realtà, fondata nel 1886, che da generazioni lega il proprio nome alla tradizione calzaturiera italiana e alla cultura calcistica, riconosciuta per le sue lavorazioni e per il rapporto costruito nel tempo con atleti e campioni internazionali.



Da questo incontro prende vita una collezione che riflette la visione di Pignatelli Atelier, realtà che porta avanti un percorso creativo fondato sulla ricerca delle forme, sulla sperimentazione dei materiali e sulla contaminazione tra linguaggi estetici. Il progetto si inserisce nella volontà del marchio di esplorare nuovi territori espressivi, trasferendo la propria sensibilità stilistica in ambiti diversi dalla sartoria e dal guardaroba tradizionale.



Il risultato è un guardaroba calzaturiero dalla forte identità, che supera le categorie convenzionali dello sportswear per esplorare un territorio ibrido tra streetwear, estetica sportiva e moda contemporanea. La limited edition spazia dalle sneakers basse ai modelli alla caviglia, fino agli stivali, reinterpretando silhouette e codici della calzatura sportiva attraverso proporzioni e dettagli inediti.



Superfici vellutate, tonalità sabbia, beige naturale e impunture geometriche richiamano il mondo sportivo e la tradizione calzaturiera, mentre occhielli dorati, dettagli grafici e texture inedite introducono nuovi elementi nel disegno delle scarpe. L’oro diventa il segno distintivo della limited edition, presente nei dettagli metallici e nelle superfici interamente metallizzate. Tra i modelli più rappresentativi figurano gli stivali alti con allacciatura lungo tutta la gamba, che riprendono un elemento funzionale della scarpa sportiva e lo trasferiscono in una dimensione fashion.



La collaborazione Pignatelli Atelier × Pantofola d’Oro nasce dall'incontro tra esperienze e competenze differenti, accomunate dal riferimento alla cultura italiana del progetto e della manifattura. Una partnership che, partendo dal legame di Pignatelli Atelier con il mondo del calcio, trova nella storia di Pantofola d’Oro il partner ideale per esplorare nuove possibilità espressive. La limited edition rappresenta il primo risultato di un percorso destinato a proseguire nel tempo.

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