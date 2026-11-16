S&P, accelerano le operazioni SRT per le banche europee

(Teleborsa) - S&P Global Ratings osserva che le operazioni di Significativo Trasferimento del Rischio (SRT) si stanno affermando come uno strumento di gestione del bilancio per un numero crescente di banche europee.



I prezzi favorevoli - spiega il report - hanno contribuito a consolidare le SRT come strumento principale di gestione del capitale e del rischio per una crescente quota del settore bancario europeo. Sebbene gli spread delle nuove emissioni si siano recentemente ampliati a seguito dell'ondata di vendite di titoli speculativi, lo strumento rimane attraente.



S&P prevede che i volumi degli SRT continueranno ad aumentare finché genereranno rendimenti per gli azionisti degli emittenti e le autorità di vigilanza bancaria manterranno un approccio costruttivo nei confronti di questo prodotto.



Inoltre, considera le SRT uno strumento efficace per l'ottimizzazione del bilancio, a condizione che i rischi associati siano gestiti in modo appropriato. Pertanto, include questo tipo di operazione nel proprio coefficiente di capitale ponderato per il rischio, che rappresenta il suo principale indicatore di solvibilità per le banche, avvertendo tuttavia che il maggior rischio legato alle SRT è il deleveraging forzato. Questo potrebbe concretizzarsi se la gestione del capitale di una banca si basasse eccessivamente su tali transazioni e le nuove emissioni diventassero antieconomiche.



S&P non definisce una soglia oltre la quale l'utilizzo delle SRT da parte di una banca sarebbe eccessivo, confrontandosi invece con gli emittenti più grandi per comprendere come mitigano i rischi associati alle SRT e a transazioni simili, come l'assicurazione del rischio di credito. L'utilizzo delle SRT è in aumento e potrebbe ricevere un ulteriore impulso se le autorità di regolamentazione adottassero riforme favorevoli alla cartolarizzazione.



Attualmente, l'agenzia ritiene tuttavia che il mercato delle SRT sia ancora troppo piccolo per rappresentare un rischio sistemico a livello di settore, non modificando pertanto i rating delle singole banche per un loro possibile eccessivo utilizzo di tale strumento.







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