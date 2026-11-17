BCE, de Cos verso la presidenza con l'appoggio di Berlino. Alla Germania il capo economista

Il governo tedesco punta su Markus Brunnermeier

(Teleborsa) - Lo spagnolo Pablo Hernández de Cos, che attualmente è direttore generale della Banca dei Regolamenti Internazionali, si avvicina alla guida della Banca centrale europea (BCE). La Germania sarebbe infatti pronta a sostenerne la candidatura alla presidenza, puntando in cambio sul ruolo di capo economista dell'istituto per Markus Brunnermeier, docente all'Università di Princeton. Il ministero delle Finanze tedesco ha confermato la candidatura di Brunnermeier, mentre l'intesa complessiva dovrebbe essere formalizzata dal governo di Berlino mercoledì, data in cui scade il termine per presentare le nomine all'Eurogruppo.



I posti da riempire



I governi dell'Unione stanno negoziando per coprire tre posti del Comitato esecutivo della BCE che si libereranno nei prossimi mesi. Oltre alla presidenza, lasciata in anticipo da Christine Lagarde, che uscirà il 7 febbraio, sono in gioco il ruolo di capo economista, oggi ricoperto da Philip Lane, e quello di Isabel Schnabel, responsabile delle operazioni di mercato, in uscita a inizio gennaio per andare all'FMI.



La scelta tedesca di puntare sul capo economista, la figura che elabora le proposte di politica monetaria, facilita il sostegno a de Cos, perché consente di mantenere l'equilibrio tra Nord e Sud Europa all'interno del Comitato. Una mossa che riduce le chance dell'unico rivale dello spagnolo, l'ex governatore della banca centrale olandese Klaas Knot, considerato più vicino alle posizioni dei falchi.



Il terzo posto dovrebbe andare alla Francia, che potrebbe ambire alle deleghe sui mercati e sui programmi di acquisto di titoli, alla luce delle recenti tensioni sul suo debito, scrive Reuters. Parigi dovrebbe proporre una donna: tra i nomi circolano quelli dell'ex capo economista dell'OCSE Laurence Boone e della vicegovernatrice della Banca di Francia Agnès Bénassy-Quéré. Con la scelta di Brunnermeier, però, il vertice della BCE resterebbe a forte prevalenza maschile: oggi Lagarde e Schnabel sono le uniche donne sia nel Comitato esecutivo sia nel Consiglio direttivo.



I profili



De Cos ha lavorato in passato alla BCE e ha poi guidato la Banca di Spagna, prima come capo economista e poi come governatore. Considerato vicino a Mario Draghi, si è guadagnato una reputazione di indipendenza: ha sostenuto i tassi negativi e gli acquisti di titoli quando l'inflazione era debole, ma anche il ciclo di rialzi più aggressivo della storia della BCE dopo l'invasione russa dell'Ucraina.



Cinquantasettenne, dottorato alla London School of Economics, Brunnermeier ha collaborato in passato con il Congressional Budget Office statunitense, la BRI e la Bundesbank. I suoi studi si concentrano su mercati finanziari internazionali e teoria monetaria. È coautore del libro "The Euro and the Battle of Ideas" del 2016 e nel 2015 ha firmato con Schnabel una ricerca su quattro secoli di bolle speculative.

Condividi

```