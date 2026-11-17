Parigi: andamento negativo per LVMH
(Teleborsa) - Pressione sulla holding francese, che tratta con una perdita del 2,19%.
La tendenza ad una settimana di LVMH è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Osservando il grafico di breve periodo della multinazionale del lusso, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 403,4 Euro e supporto a 388,5. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 418,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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