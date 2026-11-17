Parigi: andamento negativo per LVMH

(Teleborsa) - Pressione sulla holding francese , che tratta con una perdita del 2,19%.



La tendenza ad una settimana di LVMH è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Osservando il grafico di breve periodo della multinazionale del lusso , si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 403,4 Euro e supporto a 388,5. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 418,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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