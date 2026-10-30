Germania, a settembre accelerano prezzi import a +10,4% annuo e +2,1% su mese

A spingere sono i prezzi dell'energia

(Teleborsa) - Crescono i prezzi import in Germania a settembre. Il dato, comunicato l'Ufficio Federale di Statistica della Germania (DESTATIS), ha registrato una variazione positiva pari a +2,1% su mese, superiore alle attese (+1,8%) e dopo il +1% del mese precedente.



Su base annuale si registra un incremento del 10,4% (+10,3% la stima) dopo il +8,3% del mese precedente. Si tratta del maggiore incremento su base annua registrato da novembre 2022 (+12,3% rispetto a novembre 2021).



Escludendo i prezzi dell'energia, i prezzi delle importazioni a settembre 2026 sono aumentati del 5,5% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente (+0,5% rispetto a agosto 2026). Se si considerano solo il petrolio greggio e i prodotti petroliferi, l'indice dei prezzi delle importazioni è risultato superiore del 7,5% rispetto al livello di settembre 2025 (+1,1% rispetto ad agosto 2026).



Per quanto riguarda i prezzi alle esportazioni, si è registrato un incremento del 5,3% su anno, rappresentando il maggiore aumento su base annua da febbraio 2023 (+6,6% rispetto a febbraio 2022), e una variazione pari a +0,6% rispetto al mese precedente.

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