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Borsa: Apprezzabile rialzo per Milano, in progresso dello 0,90%

Il FTSE MIB chiude a 49.627,95 punti

In breve, Finanza
Borsa: Apprezzabile rialzo per Milano, in progresso dello 0,90%
Milano guadagna bene e porta a casa un +0,9%, terminando la sessione a 49.627,95 punti.
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