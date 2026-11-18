Comprare casa all’asta: vantaggi e caratteristiche dei mutui

(Teleborsa) - Una delle possibilità per chi vuole comprare casa è l’asta giudiziaria. Secondo i dati ufficiali, lo scorso anno sono state chiuse più di 50.000 esecuzioni immobiliari, con un patrimonio immobiliare dal valore di base d’asta pari a 13,3 miliardi di euro.



Un settore in crescita, anche grazie alle banche che offrono mutui specifici. Secondo l’osservatorio congiunto di Facile.it e Mutui.it, nei primi 10 mesi del 2026 chi ha presentato domanda per un mutuo destinato all’acquisto di immobili in asta ha richiesto in media poco più di 106.000 euro, pari al 71% del valore dell’immobile.



"Fino a pochi anni fa le aste immobiliari erano appannaggio quasi esclusivo di chi aveva la liquidità necessaria per pagare l’immobile", spiegano gli esperti di Facile.it. "Il diffondersi di mutui a supporto di questo tipo di operazione ha dato la possibilità a più persone di accedere al mercato delle case in asta. Un segmento di interesse anche per le banche, tanto è vero che nel corso del tempo sempre più istituti hanno strutturato un’offerta dedicata".



I vantaggi dell’asta immobiliare



L’asta immobiliare prevede la vendita forzata di un immobile appartenente a un soggetto che, a causa di debiti non pagati, ne subisce l’espropriazione. Dal punto di vista economico può essere conveniente, poiché il prezzo di aggiudicazione è spesso inferiore a quello di mercato.



I dati di Facile.it confermano questa tendenza: il valore medio degli immobili oggetto di mutuo asta è pari a 161.000 euro, contro gli oltre 205.000 euro dei mutui tradizionali.



Un ulteriore vantaggio riguarda le spese notarili: poiché il trasferimento della proprietà avviene tramite decreto e non con il classico rogito, l’acquirente risparmia, in tutto o in parte, l’onorario del notaio. Restano a suo carico gli altri costi notarili.



Il mutuo per case in asta



Non tutte le banche offrono ancora questa tipologia di finanziamento, quindi è necessario individuare l’istituto giusto prima di partecipare a un’asta.



Alcune banche mettono a disposizione un servizio di pre-delibera, che consente una valutazione preliminare della finanziabilità e dell’importo erogabile, aiutando così a definire l’offerta e velocizzare il finanziamento.



Dopo l’aggiudicazione, la banca effettua una perizia sull’immobile per stabilire l’importo finanziabile. A differenza dei mutui tradizionali, che normalmente non superano l’80% del valore dell’abitazione, alcuni istituti possono coprire fino al 100% del prezzo di aggiudicazione, purché non superi l’80% del valore di mercato. Altri calcolano invece la quota finanziabile sul valore più basso tra prezzo di aggiudicazione e valore di perizia.



Tempistiche e tassi



Dopo essersi aggiudicato l’immobile, l’acquirente ha normalmente fino a 120 giorni per saldare l’importo dovuto. Per questo motivo, anche l’erogazione del mutuo deve rispettare tempistiche precise.



Secondo i dati di Facile.it, per un mutuo casa in asta trascorrono mediamente 119 giorni dalla pre-delibera all’erogazione, contro i 144 giorni necessari per un mutuo tradizionale.



"La procedura di valutazione della banca per i mutui asta è, di per sé, uguale a quella dei mutui tradizionali", spiegano gli esperti di Facile.it, "quello che cambia sono le tempistiche lato cliente; in caso di acquisto in asta, l’aspirante mutuatario arriva in banca dopo aver individuato l’immobile e con i documenti già a disposizione e questo accorcia di molto i tempi della pratica".



Per quanto riguarda i tassi, le condizioni offerte dalle banche per i mutui destinati alle case all’asta sono sostanzialmente equivalenti a quelle dei finanziamenti tradizionali.



Infine, dall’analisi territoriale delle richieste emerge che il 22% proviene dalla Lombardia, seguita dal Lazio (12%), dalla Toscana (9,5%) e dal Veneto (9%).



(Foto: Tierra Mallorca on Unsplash)

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