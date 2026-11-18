F2I, avviata raccolta di nuovi fondi infrastrutturali e credito con sottoscrizioni per 1,2 miliardi di euro

(Teleborsa) - F2i SGR, principale gestore italiano di fondi infrastrutturali, ha raggiunto il traguardo di raccolta di 1,2 miliardi grazie al primo closing del suo settimo fondo equity (F2i Infrastructure Equity Fund VII - Equity VII) per circa 650 milioni di euro, e al terzo closing del suo secondo fondo di credito (ICF 2) per 590 milioni di euro. La raccolta proseguirà nei prossimi mesi, con l'obiettivo di superare complessivamente i 2,2 miliardi di euro.



Il ciclo di investimento dei nuovi capitali raccolti in Equity VII è già stato avviato: è stato siglato l'accordo per l'acquisizione del controllo di Luxida, piattaforma attiva nella distribuzione di energia elettrica in Spagna ed è stata ottenuto da Snam un accordo di esclusiva per l'acquisizione di Bioenerys Agri, società del gruppo attiva nella produzione di biogas e biometano. In parallelo, il fondo di credito ICF 2 ha già finanziato cinque operazioni in diversi paesi europei.



"Prosegue con successo l'attività di raccolta di nuovi fondi e quella di investimento nei settori infrastrutturali italiani ed europei. La fiducia confermata dai nostri investitori - dichiara Renato Ravanelli, amministratore delegato di F2i - dimostra il loro apprezzamento della buona performance dei fondi sottoscritti e della correlata capacità di restituire capitale (oltre 3 miliardi di euro nei soli ultimi 24 mesi) anche attraverso la valorizzazione sul mercato delle società che F2i ha aiutato a crescere nel periodo di permanenza nel suo portafoglio. Con le nuove sottoscrizioni, proseguiremo nella nostra strategia focalizzata sul mondo delle infrastrutture e della transizione energetica e digitale, rimanendo fedeli al nostro Dna di istituzione a sostegno della crescita del sistema delle imprese. Le prime operazioni dei nuovi fondi dimostrano la capacità di F2i di operare efficacemente anche a livello europeo".



F2i Infrastructure Equity Fund VII



F2i ha completato la prima fase di sottoscrizione del nuovo Fondo F2i Infrastructure Equity Fund VII con una raccolta pari a circa 650 milioni di euro. Il fondo è stato sottoscritto da 18 investitori istituzionali - fondazioni, banche, istituzioni pubbliche e fondi pensione - e l'83% dei fondi proviene da investitori già presenti nei fondi precedenti di F2i, a conferma della fiducia nel track record del team di gestione. Il traguardo è stato raggiunto a pochi mesi dall'avvio ufficiale della raccolta, nel primo trimestre del 2026.



Il fondo, di diritto lussemburghese, con durata decennale e target di raccolta pari a 1,5 miliardi di euro, è articolato in due comparti: un comparto Italia e un comparto Eurozona, con focus primario su Italia, Spagna, Francia e Grecia e un limite di investimento massimo del 30% per singolo paese. I settori target sono le infrastrutture e i servizi per la sostenibilità ambientale, le infrastrutture digitali, di trasporto e logistica e le reti energetiche. La strategia è confermata essere Core plus nel segmento mid-market delle infrastrutture, con un approccio industriale orientato a sostenere la crescita delle imprese attraverso sviluppo organico e attraverso operazioni di aggregazione in mercati ancora significativamente frammentati (strategia buy and build e buy and consolidate). F2i si pone come obiettivo di realizzare 15-20 investimenti in quote di controllo o di minoranza qualificata.



In data odierna è stato raggiunto l'accordo per l'acquisizione della piattaforma di distribuzione elettrica spagnola Luxida, che inaugura il ciclo di investimento del Equity VII con un'operazione coerente con la sua strategia di buy and build e valorizza l'esperienza maturata da F2i nelle reti di distribuzione, dove ha guidato la crescita di 2i Rete Gas attraverso l'aggregazione di numerose società, fino a farne il secondo operatore italiano del settore. Nell'ambito dell'acquisizione di Luxida, JZ International e altri investitori cedono le rispettive quote al fondo F2i Equity VII, che acquisisce il 90% della società, mentre Taiga Mistral, partner operativo che ha contribuito alla creazione e allo sviluppo di Luxida, resterà investitore nella piattaforma con il 10%.



F2i, a seguito della presentazione di un'offerta vincolante, ha sottoscritto con Snam un accordo di esclusiva per la possibile acquisizione di Bioenerys Agri, società del gruppo Snam attiva nella produzione di biogas e biometano, settore strategico per la sicurezza energetica e la valorizzazione della filiera agricola nazionale. L'operazione verrà realizzata attraverso il fondo Equity VII, in partnership con Femo Gas, operatore industriale italiano con consolidata esperienza nello sviluppo e nella gestione di impianti di biogas e biometano agricolo. Il periodo di esclusiva sarà dedicato alla finalizzazione degli accordi relativi all'operazione, che si prevede sarà finalizzata all'inizio del 2027.



Fondo di credito ICF 2



Con il completamento del terzo closing, il Fondo di credito infrastrutturale ICF2 ha raggiunto una raccolta di circa 590 milioni di euro, pari al 79% del target (750 milioni di euro), con una base diversificata di 30 investitori istituzionali, tra cui fondi pensione e casse previdenziali, compagnie assicurative, banche e istituzioni finanziarie, fondazioni bancarie e family office. Il fondo, di diritto lussemburghese, ha inoltre registrato ad oggi un re-up rate dell'84% da parte degli investitori del precedente fondo.



ICF2 persegue una strategia paneuropea di credito infrastrutturale attraverso due comparti, uno dei quali PIR-compliant, focalizzati su strumenti di debito senior e senior holdco nei settori della transizione energetica, delle infrastrutture digitali, delle infrastrutture sociali, dell'ambiente e della mobilità sostenibile. A pochi mesi dall'avvio dell'attività di investimento, iniziata a febbraio 2026 dopo il primo closing, il fondo sta impiegando rapidamente il capitale raccolto, con cinque operazioni già concluse in diversi Paesi europei: una rete FTTH in Spagna, infrastrutture europee di data center, una piattaforma europea di materiale rotabile basata in Gran Bretagna, una società attiva nei servizi funerari in Italia e un operatore di raccolta e gestione dei rifiuti nei Paesi nordici.



(Foto: Towfiqu barbhuiya on Unsplash)

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