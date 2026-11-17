Risparmio gestito, raccolta quasi raddoppiata nel terzo trimestre a 21,9 miliardi

Assogestioni: fondi aperti protagonisti

(Teleborsa) - Il mercato italiano del risparmio gestito ha chiuso il terzo trimestre del 2026 con una raccolta netta positiva per 21,9 mld euro, quasi il doppio degli 11,3 mld euro registrati tra aprile e giugno, di cui 16,5 mld euro relativi ai soli fondi aperti.



Lo certificano i dati della Mappa Trimestrale Q3 2026 di Assogestioni, che portano a 33,6 mld euro il saldo dei flussi da inizio anno. Il patrimonio gestito si attesta a 2.701 mld euro a fine settembre, rispetto ai 2.723 mld di giugno. Nel trimestre, 16,9 mld euro di raccolta sono confluiti nelle gestioni collettive, mentre le gestioni di portafoglio hanno registrato afflussi netti per 5 mld euro.



Alessandro Rota, Direttore dell’Ufficio Studi dell’Associazione, ha commentato: “I fondi aperti confermano una dinamica positiva della raccolta, con afflussi netti per 16,5 miliardi di euro. L’effetto mercato, negativo per lo 0,9%, ha però ridotto di 12,4 miliardi il valore delle masse gestite. Allargando lo sguardo agli ultimi dodici mesi – ha aggiunto – la raccolta raggiunge quasi 35 miliardi, più del doppio di quella registrata nel 2025”.



Fondi esteri ed ETF trainano gli afflussi

Nel terzo trimestre, la raccolta è risultata positiva per tutte le principali tipologie di fondi aperti. Rota ha spiegato: “Gli afflussi hanno premiato soprattutto i fondi cross-border e round-trip, con raccolte rispettivamente di 9 e 6,3 mld euro. Positivo anche il risultato dei fondi italiani, che hanno attratto 1,2 mld euro”.



L’analisi sui dodici mesi conferma la forte attrattività dei fondi esteri. Rota ha spiegato: “Una tendenza legata al crescente interesse per gli ETF, segmento in cui gli operatori esteri hanno un ruolo di primo piano. Nel terzo trimestre i prodotti scambiati in Borsa hanno raccolto 6,2 mld euro”



Azionari in testa tra le asset class, positivi anche obbligazionari e flessibili

Lo spaccato per asset class evidenzia la crescita della raccolta dei fondi azionari, che tra luglio e settembre hanno attratto +4,7 mld euro (dai +3,4 mld del trimestre precedente). “A questo dato andrebbe aggiunta parte degli afflussi dei fondi non classificati per categoria”, ha precisato Rota.



In positivo anche i fondi flessibili (+2,8 mld euro), obbligazionari (+1,6 mld) e bilanciati (+1,4 mld). I monetari hanno raccolto +3,5 mld euro, in linea con la prima metà dell’anno: per Rota, un segnale del permanere di aree di incertezza, soprattutto tra gli investitori istituzionali.



Positive anche le gestioni private e i mandati istituzionali

Infine, sul fronte degli altri prodotti di risparmio gestito, le gestioni di portafoglio individuali dedicate alla clientela upper-affluent e private hanno registrato afflussi per +2,1 mld euro. Positivo anche il dato dei fondi chiusi (+0,4 mld euro), sostenuti soprattutto dai fondi mobiliari (+0,6 mld euro), a fronte del saldo negativo di quelli immobiliari (-0,1 mld euro). I mandati istituzionali sono tornati in positivo, con una raccolta netta pari a +3 mld euro.

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