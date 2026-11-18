Francoforte: scambi al rialzo per Infineon

(Teleborsa) - Scambia in profit la compagnia hi-tech tedesca , che lievita dell'1,92%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Infineon evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore di chip rispetto all'indice.





Il quadro tecnico di Infineon segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 49,05 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 50,33. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 48,48.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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