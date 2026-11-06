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Francoforte: positiva la giornata per Infineon

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: positiva la giornata per Infineon
Punta con decisione al rialzo la performance della compagnia hi-tech tedesca, con una variazione percentuale dell'1,98%.
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