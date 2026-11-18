Londra: accelera ConvaTec Group

(Teleborsa) - Protagonista la società di prodotti e tecnologie medicali , che mostra un'ottima performance, con un rialzo dell'8,43%.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di ConvaTec Group rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte da ConvaTec Group restano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase di spinta in contrasto con l'andamento dei prezzi per cui, a questo punto, non dovrebbero stupire dei decisi rallentamenti della fase rivalutativa in avvicinamento a 2,728 sterline. Il supporto più immediato è stimato a 2,622. Le attese sono per una fase di assestamento tesa a smaltire gli eccessi di medio periodo e garantire un adeguato ricambio delle correnti operative con target a 2,568, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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