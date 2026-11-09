Milano 15:31
51.213 +2,32%
Nasdaq 15:32
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Dow Jones 15:32
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Londra 15:31
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Francoforte 15:32
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Prezzi produzione Cina (YoY) in ottobre

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Prezzi produzione Cina (YoY) in ottobre
Cina, Prezzi produzione in ottobre su base annuale (YoY) +5,7%, in aumento rispetto al precedente +5% (la previsione era +5,3%).

(Foto: www.fzd.it - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
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