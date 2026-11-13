Milano 15:42
51.827 +0,04%
Nasdaq 15:42
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Dow Jones 15:42
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Londra 15:42
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Prezzi produzione USA (YoY) in ottobre

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Prezzi produzione USA (YoY) in ottobre
USA, Prezzi produzione in ottobre su base annuale (YoY) +6,5%, in aumento rispetto al precedente +6,3% (la previsione era +6,6%).
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