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Prezzi produzione USA (YoY) in ottobre
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13 novembre 2026 - 14.35
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Prezzi produzione in ottobre su base annuale (YoY) +6,5%
, in aumento rispetto al precedente +6,3% (la previsione era +6,6%).
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