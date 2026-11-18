(Teleborsa) - La Federal Reserve dovrebbe intraprendere un'azione decisiva contro l'inflazione
in quanto i prezzi continuano a salire più del previsto.
A sostenerlo è il funzionario della banca centrale americana, Christopher Waller
, secondo il quale, nel breve termine, sarebbe probabilmente necessario alzare i tassi di 50 punti base nella riunione dell'8-9 dicembre
.
"Sono molto, molto preoccupato per l’inflazione
. Sta andando nella direzione sbagliata e si sta diffondendo", ha affermato in un'intervista a CNBC. "Se si vuole davvero ridurla, bisogna iniziare ad adottare misure più incisive. Potrebbe essere necessario, per così dire, scioccare le persone
".
Waller ha comunque ammesso che la Fed non sarebbe necessariamente tenuta ad approvare un aumento di tale entità
a dicembre se alzasse i tassi di 25 punti e segnalasse l'intenzione di optare per un ulteriore ritocco a gennaio. Tuttavia, il presidente della Fed, Kevin Warsh, si è opposto a questo tipo di avviso, sostenendo che limita la libertà d’azione dei responsabili delle politiche monetarie.
"Se non si intende segnalarlo chiaramente ai mercati, se si intende procedere a gennaio, a mio avviso bisognerà poi aumentare di 50 punti base a dicembre per attuare la misura e portarla a termine".
Le dichiarazioni di Waller si aggiungono alle parole pronunciate dal presidente della Fed Bank of St. Louis
, Alberto Musalem
, durante un discorso in Argentina: "Ribadisco la necessità di ridurre ulteriormente, a breve, l'accomodamento della politica monetaria
. È verosimile che, per conseguire un'inflazione al 2% in tempi adeguati, l'economia necessiti di diversi incrementi dei tassi di interesse entro la primavera del 2027".
"Nello scenario che ritengo più probabile, prevedo che l'economia richiederà un tasso di riferimento reale
stabilmente compreso tra il 2% e il 2,5% entro la primavera del 2027 - ha spiegato - Attualmente, stimo che il tasso di riferimento reale si collochi nella parte bassa di un intervallo compreso tra l'1% e l'1,5%".
Più moderato invece il presidente della Fed di New York, John Williams
: "Non credo che la situazione richieda interventi drastici", ha dichiarato ad Axios. "Penso che quello che abbiamo fatto negli ultimi mesi stia funzionando bene. Stiamo raccogliendo i dati, analizzandoli, discutendo e prendendo una decisione".