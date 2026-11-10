Treasury, corrono i rendimenti in scia ai dati sull'inflazione USA

(Teleborsa) - I rendimenti dei Treasury
hanno accelerato al rialzo in scia alla pubblicazione odierna dei dati sull'inflazione USA
che confermano una persistente pressione sui prezzi.
In particolare, il tasso sul trentennale
sale di 8 punti base al 5,34%, quello sul decennale
di 12 punti al 4,98% mentre quello sul biennale
balza di 17 punti al 4,72%.
Secondo i dati del Bureau of Labor Statistics, i prezzi al consumo sono aumentati dello 0,4% su base mensile a ottobre, al di sopra del +0,3% stimato, seppur in rallentamento dal +0,6% di settembre. Il "core" rate, ossia l'indice dei prezzi al consumo depurato delle componenti più volatili quali cibo ed energia, più osservato dalla Fed, è aumentato su base mensile dello 0,3%, confermando il ritmo già osservato ad agosto e settembre, ma superando le previsioni che indicavano lo 0,2%.
Si consolida l'aspettativa di una nuova stretta
In vista della riunione dell'8-9 dicembre
, i dati sull'inflazione rafforzano l'aspettativa che la Federal Reserve opterà per un nuovo rialzo dei tassi dopo averli aumentati di 25 punti a settembre e lasciati invariati il mese scorso.
Ipotesi già rafforzata nelle scorse ore dalle parole del funzionario della banca centrale americana Christopher Waller
, secondo il quale, in caso di un CPI core intorno allo 0,3% o addirittura superiore, potrebbe essere necessario un intervento di politica monetaria più incisivo da 50 punti base
a dicembre, in quanto, "un aumento di soli 25 punti base metterebbe a rischio" la credibilità dell'istituto, "un rischio che non sono disposto a correre".
"La Fed potrebbe spingere per un ciclo di inasprimento più aggressivo, dato che l'indice dei prezzi al consumo (CPI) continua a mostrare una forte crescita", affermato Lindsay Rosner di Goldman Sachs
. "Un aumento dei tassi a dicembre rappresenta il nostro scenario di base, nonostante le più ampie incertezze sull'inflazione, e la persistente inflazione non ci permette di escludere ulteriori rialzi nel 2027".
La situazione in Europa
Nonostante lo sprint dei rendimenti americani, la situazione dei governativi europei
non sembra risentirne, almeno per il momento. Il tasso del BTP decennale è sostanzialmente stabile al 4,31% con uno spread rispetto al Bund poco mosso a 105 punti, quello dell'OAT francese al 4,75% (+1bp), con un differenziale rispetto all'omologo tedesco a 148 punti, e quello sul Bono al 3,83% (+3bp) con uno spread di 55 punti.
Sempre in tema di politica monetaria, ma sul fronte europeo, il capo economista Philip Lane
ritiene intanto che qualora i dati non dovessero cambiare nelle settimane a venire, la Banca centrale europea dovrebbe aumentare nuovamente i tassi di interesse nella sua prossima riunione.(Foto: Vitaliy Vodolazskyy / 123RF)