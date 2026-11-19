AATech, sottoscritto oltre l'85% dell'aumento di capitale da 2,5 milioni

(Teleborsa) - AATech , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei servizi tecnologici per il settore bancario e finanziario, ha comunicato lo stato del suo aumento di capitale. Finora sono state sottoscritte 1.937.822 nuove azioni, per un controvalore di 2,23 milioni di euro, pari a 1,15 euro per azione. L'aumento è stato deliberato dal CdA il 23 ottobre per un importo massimo di 2,5 milioni ed è scindibile e ad efficacia progressiva.



La raccolta supera l'85% dell'importo massimo, con l'adesione di investitori istituzionali, professionali e con orizzonte di medio-lungo termine. Il termine finale di sottoscrizione è fissato al 31 dicembre 2026, ma la società potrà chiudere l'operazione anche in anticipo. Le risorse saranno destinate al piano di sviluppo industriale, agli investimenti tecnologici e a possibili acquisizioni.



"L'adesione registrata nell'ambito dell'aumento di capitale rappresenta un'importante conferma della fiducia che il mercato ripone nel progetto industriale di AATech", ha dichiarato CEO Alessandro Andreozzi. Secondo Andreozzi, le risorse raccolte permetteranno di proseguire lo sviluppo del gruppo "sia per linee interne sia attraverso opportunità di integrazione e acquisizione".

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