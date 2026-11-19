Alibaba, ricavi in crescita nel 2° trimestre ma resta pressione su AI

(Teleborsa) - Alibaba Group Holding ha registrato un incremento dei ricavi del 10% nel secondo trimestre 2026 conclusosi a settembre, un dato leggermente superiore alle previsioni, che riflette il ruolo cruciale dell'azienda nel fornire la potenza di calcolo necessaria al boom dello sviluppo dell'intelligenza artificiale in Cina.



Alibaba ha registrato ricavi hanno raggiunto i 271,52 miliardi di yuan (40,7 miliardi di dollari), superando le stime di poco meno dell'1%. Attualmente, l'azienda trae vantaggio dal noleggio di capacità di cloud computing ad altre imprese tecnologiche impegnate nello sviluppo o nella gestione di sistemi di intelligenza artificiale. I ricavi derivanti dai servizi cloud e di calcolo per l'IA hanno registrato un'impennata del 53%. I ricavi provenienti da clienti esterni sono cresciuti del 64% su base annua, principalmente grazie a una crescita del 67% dei ricavi ricorrenti da clienti esterni, trainata in larga misura dalla crescente adozione di prodotti legati all'intelligenza artificiale.



L'EBITA rettificato è cresciuto del 260% su base annua, raggiungendo i 32.636 milioni di RMB (4.868 milioni di US$); tale incremento è riconducibile soprattutto al miglioramento dei risultati operativi nelle divisioni Taobao Instant Commerce e Cloud, nonché a una maggiore efficienza operativa in diverse aree di attività, fattori parzialmente compensati da maggiori investimenti in tecnologia.



L'utile netto rettificato è stato pari a 19.909 milioni di RMB (2.969 milioni di USD), con un incremento del 92% rispetto ai 10.352 milioni di RMB registrati nello stesso trimestre del 2025. L'utile diluito rettificato per ADS è stato pari a 8,10 RMB (1,21 USD), con un incremento dell'86% su base annua.



Nel trimestre, la società ha registrato un deflusso di cassa pari a 34,5 miliardi di yuan (5.142 milioni di USD), a fronte di un deflusso di 21.840 milioni di RMB nello stesso trimestre del 2025. La diminuzione del free cash flow è da attribuire principalmente all'aumento delle spese per le infrastrutture cloud, parzialmente compensato dalla riduzione delle perdite in Taobao Instant Commerce e da un incremento dei pagamenti anticipati da parte dei clienti per i nostri servizi cloud.



Pressioni sull'AI



Alibaba si trova sotto una crescente pressione per dimostrare di poter concretizzare i propri obiettivi nell'ambito dell'IA, soprattutto dopo che, questa settimana, Washington ha adottato misure per chiudere una scappatoia utilizzata dalle principali aziende cinesi per accedere ai chip avanzati di cui necessitano.



Alibaba è disposta a sacrificare i margini di profitto per convogliare capitali nella ricerca e nei data center. L'amministratore delegato Eddie Wu ha annunciato un investimento di oltre 53 miliardi di dollari nell'arco di tre anni, finalizzato allo sviluppo di un'offerta completa di servizi e attività, che spazia dai modelli ai chip.



L'analisi di Bloomberg Intelligence



"La crescita dei ricavi di Alibaba nel secondo trimestre dell'anno fiscale, conclusosi a settembre, è stata probabilmente trainata dal segmento AI Cloud, che ha compensato in parte la debolezza delle entrate nell'e-commerce cinese (ecosistema Taobao). Il margine del nuovo segmento AI Cloud and Compute Services è verosimilmente aumentato su base annua, grazie a una maggiore quota di mercato di prodotti IA a più alto margine e alla progressiva sostituzione dei chip di terze parti – più costosi – con quelli di T-Head. Le perdite della divisione AI Labs and Applications, pur risultando superiori a quelle dell'anno precedente, si sono ridotte rispetto al primo trimestre, grazie a un addestramento dei modelli più efficiente e a minori spese di marketing per l'app Qwen; ciò ha attenuato l'impatto negativo sull'Ebita rettificato del secondo trimestre", ha osservato l'analista Catherine Lim.

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