Milano 9:55
52.013 +0,13%
Nasdaq 11-nov
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Dow Jones 11-nov
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Londra 9:55
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Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Madrid (+0,2%)

L'Ibex 35 inizia gli scambi a 20.068,1 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Madrid (+0,2%)
L'Indice azionario della Borsa di Madrid tratta con un moderato +0,2%, a quota 20.068,1 in apertura.
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