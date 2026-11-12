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Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Madrid (+0,2%)
L'Ibex 35 inizia gli scambi a 20.068,1 punti
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