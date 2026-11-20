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/ Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Shanghai (-0,19%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Shanghai (-0,19%)
L'Indice della Borsa di Shanghai inizia gli scambi a 3.577,62 punti
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Finanza
20 novembre 2026 - 02.38
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L'Indice della Borsa cinese tratta con un moderato -0,19%, a quota 3.577,62 in apertura.
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