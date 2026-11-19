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Borsa: Chiusura negativa per Francoforte, in ribasso dell'1,06%
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Seduta in calo per Francoforte, che retrocede dell'1,06% e chiude a 25.463,81 punti.
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