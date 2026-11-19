Milano
18-nov
50.174
-1,32%
Nasdaq
18-nov
27.116
+0,42%
Dow Jones
18-nov
50.198
-1,11%
Londra
18-nov
10.551
-1,30%
Francoforte
18-nov
25.736
-1,19%
Giovedì 19 Novembre 2026, ore 03.07
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Inizio di seduta fiacco per Shanghai (-0,41%)
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Shanghai (-0,41%)
L'Indice della Borsa di Shanghai passa di mano in avvio a 3.587,83 punti
In breve
,
Finanza
19 novembre 2026 - 02.38
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Debole l'indice della Borsa cinese, in calo dello 0,41%, dopo aver iniziato a 3.587,83 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Shanghai (-0,43%)
Borsa: Profondo rosso per Shanghai, in discesa del 2,07%
Borsa: Giornata positiva per Shanghai, in rialzo dell'1,32%
Borsa: Giornata positiva per Shanghai, in rialzo dello 0,89%
Altre notizie
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Francoforte (-0,18%)
Borsa: Seduta fiacca per Shanghai (+0,08% alle 04:48)
Borsa: Seduta rialzista per Shanghai, in guadagno dell'1,08%
Borsa: Seduta fiacca per Shanghai (+0,1% alle 04:48)
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Shanghai (+0,19%)
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Madrid (-0,73%)
Guide
Art Advisor: chi è, cosa fa e a cosa serve
Le opere d'arte rientrano nella categoria degli investimenti alternativi, che comprende attività diverse dai tradizionali strumenti finanziari.
leggi tutto