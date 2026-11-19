Lagarde (BCE), l'euro digitale dovrebbe arrivare al più presto

"L'Unione dei mercati dei capitali va portata avanti a prescindere da tutto"

(Teleborsa) - La presidente della Bce Christine Lagarde ha auspicato una rapida approvazione della valuta elettronica europea, elogiando l’impegno costruttivo di alcuni deputati e criticando chi frena l’iter. In collegamento a una conferenza a Bruxelles, ha affermato che l'obiettivo è chiudere l'intesa politica entro l’anno per partire con la fase sperimentale, portando la digitalizzazione fuori da "quel mondo oscuro, fatto di gergo incomprensibile, nel quale ci si sente esclusi". Avere la moneta digitale su smartphone o carta, proprio come una banconota nel portafoglio, renderà infatti la tecnologia familiare ai cittadini: "L'euro digitale dovrebbe arrivare il prima possibile", "ce la faremo e avremo un accordo politico prima della fine di quest'anno, il che ci consentirà poi di avviare un progetto pilota".



La priorità dell’Unione dei mercati dei capitali

Rispondendo a chi teme che la scarsa preparazione finanziaria dei cittadini possa frenare l’integrazione europea, Lagarde ha chiesto di procedere senza esitazioni. La numero uno di Francoforte ha scelto di mantenere la denominazione storica del progetto, giudicando la nuova formula "Unione del risparmio e degli investimenti" troppo macchinosa e dispersiva: "Se vogliamo abbracciare un progetto troppo ampio, rischiamo di fallire". Pur riconoscendo i ritardi formativi, la strategia dell’Eurozona non deve subire battute d'arresto, "Credo che bisognerebbe portare avanti l'Unione dei mercati dei capitali a prescindere da tutto, anche se il livello di alfabetizzazione finanziaria fosse ai minimi".



L’educazione finanziaria come leva per la politica monetaria

Per la Bce promuovere la cultura economica non è un esercizio teorico, ma uno strumento chiave per l’efficacia delle proprie decisioni sui tassi. Secondo Lagarde, infatti, i dati mostrano "una correlazione positiva tra il livello di alfabetizzazione finanziaria e l'attenzione che le persone prestano ai tassi di interesse", permettendo alle famiglie di pianificare con consapevolezza spese, risparmi e previdenza.



Quando i cittadini comprendono le dinamiche dei tassi e anticipano le proprie scelte economiche, aiutano la banca centrale a stabilizzare i prezzi e "Questo contribuisce ad ancorare le aspettative di inflazione, un aspetto che, come sapete, è fondamentale nella conduzione della nostra politica monetaria".

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