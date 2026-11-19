Londra: in calo Severn Trent

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società attiva nella distribuzione di acqua potabile e nel trattamento delle acque reflue , con una flessione del 2,56%.



La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE 100 . Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Severn Trent . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Severn Trent evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 32,57 sterline. Primo supporto a 31,69. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 31,39.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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