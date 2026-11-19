Novartis stima incremento annuo delle vendite del 5% fino al 2031 trainato da tre farmaci chiave

(Teleborsa) - L'azienda farmaceutica Novartis ha rivisto al rialzo le previsioni di picco di vendita per tre dei suoi farmaci di maggior successo, trainate da una forte domanda; la mossa mira a compensare l'impatto finanziario derivante dalla scadenza dei brevetti di altri prodotti del portafoglio.



Il gruppo svizzero stima ora che Kesimpta (per la sclerosi multipla), Scemblix (per la leucemia) e Leqvio (per il colesterolo) raggiungeranno un picco di vendite complessivo di 18 miliardi di dollari, un dato superiore alla precedente previsione di 14 miliardi. L'aumento delle stime sui picchi di vendita per questi marchi chiave "rafforza la fiducia nelle prospettive a medio termine dell'azienda", si legge in una nota della società.



Le azioni stanno registrando un calo del 3% durante le contrattazioni in Svizzera. Per gli investitori, la questione centrale è se questi tre farmaci riusciranno a crescere abbastanza rapidamente da compensare le perdite di fatturato causate dall'ingresso sul mercato di versioni generiche più economiche di altri prodotti.



Questo aggiornamento si inserisce in una proiezione di crescita annua delle vendite del 5% fino al 2031; un obiettivo leggermente meno ambizioso rispetto alla precedente stima, che prevedeva una crescita tra il 5% e il 6% fino al 2030, sebbene il nuovo arco temporale copra un quinquennio differente. In aggiunta, il margine del risultato operativo core è stimato a tornare sopra il 40% entro il 2029.







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