(Teleborsa) - Lowe’s
alza le previsioni di crescita per l’intero esercizio, sostenuta dalla ripresa della domanda da parte dei professionisti del settore edilizio e dall’accelerazione delle vendite online in vista della stagione degli acquisti natalizi.
Il gruppo statunitense, con sede a Mooresville, in North Carolina, prevede ora una crescita delle vendite comparabili fino allo 0,5%. La stima, relativa ai punti vendita aperti da almeno un anno, segna un miglioramento rispetto alle precedenti indicazioni, che tre mesi fa erano state riviste a una sostanziale stabilità rispetto all’esercizio precedente.Segnali di ripresa per il mercato immobiliare USA
Le nuove previsioni di Lowe’s, insieme ai risultati
diffusi la vigilia dalla concorrente Home Depot
, offrono alcuni segnali di possibile miglioramento per il mercato immobiliare statunitense, dopo il rallentamento delle attività causato dagli elevati tassi di interesse.
Sebbene sia ancora presto per parlare di una vera ripresa del settore, i consumatori sembrano mostrare una maggiore disponibilità a spendere per interventi di ristrutturazione e miglioramento di minore entità.
Home Depot ha registrato nel terzo trimestre la crescita delle vendite più rapida degli ultimi quattro anni, segnalando anche un incremento del 4,5% degli ordini di importo pari o superiore a 1.000 dollari.La reazione dei mercati
L'annuncio delle nuove previsioni sostengono il titolo Lowe’s che, nelle contrattazioni pre-market a New York, sta guadagnando circa il 4%.
La performance rimane tuttavia negativa dall'inizio dell'anno: fino a ieri, le azioni della società avevano perso quasi il 9%, sottoperformando l'indice S&P 500, in rialzo del 7% nello stesso periodo.